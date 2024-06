Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez é solto um dia após ser preso em Madri

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2024 - 13:23 Para compartilhar:

O ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez foi solto na manhã deste sábado, 29, após passar um dia preso. Ele foi detido na sexta-feira, 28, em Madri, na Espanha, após ser incluído na lista de procurados da Interpol.

A soltura foi confirmada pela defesa do executivo, que afirmou a manutenção de Gutierrez na Espanha durante o andamento do processo. O ex-CEO da empresa deverá entregar o passaporte e não poderá deixar o país.

Miguel Gutierrez é acusado de comandar um esquema de desvios e fraudes contábeis nas Lojas Americanas. Os prejuízos atingem os R$ 25 bilhões.

Na quinta-feira, 27, ele e outros ex-diretores da empresa foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Além dele, havia um mandado de prisão contra a ex-diretora da empresa Anna Saicali.

“A defesa de Miguel Gutierrez informa que o executivo se encontra em sua residência em Madri, na Espanha, no mesmo endereço comunicado desde 2023 às autoridades espanholas e brasileiras, onde sempre esteve à disposição dos diversos órgãos interessados nas investigações em curso”, disse a defesa do executivo.

Além de se manter na Espanha, Miguel Gutiérrez deverá se apresentar à Justiça a cada 15 dias. Os advogados ainda reafirmaram, em nota, a inocência do empresário e que ele está colaborando com as autoridades brasileiras.

“A defesa reitera ainda que Miguel jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades, prestando os esclarecimentos devidos nos foros próprios, manifestando uma vez mais sua absoluta confiança nas autoridades brasileiras e internacionais”.