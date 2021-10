Ex-capitão do Bope dá palestra no Santos antes da partida contra o Fluminense Santos contratou Paulo Storani para conversar com o elenco nesta terça-feira

O Santos passou por uma palestra motivacional com o ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Rio de Janeiro, Paulo Storani, na tarde desta terça-feira, antes da partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, por um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

Paulo Storani utilizou ideais do filme “Tropa de Elite” para estimular o elenco a buscar por resultados positivos no Brasileirão, uma vez que o clube corre risco de um rebaixamento inédito para a Série B. O Peixe entrou na zona de rebaixamento na última rodada e está na 17ª colocação com 29 pontos.

A palestra foi mais uma das ações da diretoria para tentar a recuperação na competição. Ainda na terça-feira, o clube demitiu André Mazzuco e Jorge Andrade dos seus cargos de executivo de futebol e gerente de esportes, respectivamente.

Para trazer mais apoio para o elenco santista, a gestão ainda trouxe o ex-jogador Edu Dracena para ser o homem forte do futebol do Santos. Ele que foi capitão do Alvinegro em sua passagem pelo clube vai estar com a equipe diariamente no CT Rei Pelé, no vestiário e nas partidas auxiliando com liderança e experiência.

