Ex-cantor mirim do SBT é morto a facadas pelo melhor amigo em SP

O ator e cantor Kalil Taha, de 26 anos, que ficou conhecido por participar do extinto programa ‘Talentos Brilhantes’, comandado por Moacyr Franco no SBT, foi morto pelo melhor amigo com 20 facadas na zona norte de São Paulo, de acordo com informações da ‘Quem’.

Segundo a reportagem, o assassinato ocorreu no dia 30 de maio e ganhou destaque após a entrevista da mãe de Kalil, Cláudia, ao ‘Balanço Geral, da Rede Record.

De acordo com o 73º DP, o crime foi premeditado, pois a vítima e o amigo tinham combinado um encontro. Uma das linhas de investigação da polícia é a de que Kalil sabia algo que poderia comprometer o assassino.

Segundo a polícia, Kalil Taha foi esfaqueado pelo amigo dentro do próprio carro. Em seguida, seu corpo foi colocado dentro do porta-malas do veículo. Com o término do combustível, o acusado foi até a delegacia, onde confessou o crime e indicou onde havia deixado o carro. O caso foi registrado como homicídio simples.