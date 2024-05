Ex-candidato à presidência dos EUA, Bernie Sanders buscará reeleição no Senado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2024 - 16:02 Para compartilhar:

O ex-candidato à presidência dos Estados Unidos e conhecido senador independente de esquerda, Bernie Sanders, anunciou nesta segunda-feira (6) que vai concorrer à reeleição no Congresso.

“Hoje anuncio a minha intenção de concorrer à reeleição”, disse o senador de Vermont de 82 anos, que se define como um “socialista democrático”, em comunicado.

Durante mais de quatro décadas, Sanders se tornou conhecido pelos seus ideais socialistas, considerados durante anos como utópicos ou inconcebíveis nos Estados Unidos.

Este filho de imigrantes judeus aspirou à presidência em 2016 e novamente em 2020, quando desistiu da candidatura para apoiar Joe Biden nas primárias democratas, em plena pandemia de covid-19.

Muito popular entre um grupo de jovens americanos, o senador tem desde então apoiado de forma geral as políticas adotadas pelo seu antigo adversário democrata na Casa Branca.

Sanders, no entanto, tem sido altamente crítico nas últimas semanas ao apoio de Biden a Israel, denunciando o “desastre humanitário” na Faixa de Gaza e as “políticas atrozes” do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na guerra contra o grupo islamista Hamas.

O senador independente alertou também que o movimento de protesto pró-palestino que abala as universidades americanas “poderia ser o Vietnã de Biden”, fazendo com que o presidente perca “não só os jovens, mas também uma grande parte da base democrata”.

A nova candidatura de Sanders também surge no meio de um acalorado debate sobre o envelhecimento da classe política americana. Biden, candidato à reeleição nas eleições presidenciais de novembro, tem 81 anos. Donald Trump, seu rival republicano, tem 77 anos.