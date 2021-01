Ex-câmera do Faustão morre de complicações da Covid-19

Ivalino Raimundo da Silva, câmera do Domingão de Faustão durante 1989 a 1996, morreu no dia 28 de dezembro aos 81 anos por complicações de Covid-19. Conhecido como Gaúcho, ele ficou conhecido por nunca sorrir com nenhuma das brincadeiras feitas pelo apresentador durante o programa.

A confirmação da morte foi dada pela viúva Ruth Gomes Pereira. O cinegrafista lutava contra a doença de Parkinson e foi hospitalizado após apresentar problemas pulmonares na véspera de Natal. Porém, dia 28 ele teve duas paradas cardíacas e não resistiu.

