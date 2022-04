Ex-BBBs Thaís Braz e Guilherme Napolitano engatam relacionamento

Na noite da última sexta-feira (15), a ex-BBB Thaís Braz foi pedida em namoro pelo também ex-BBB Guilherme Napolitano. O pedido aconteceu em Maragogi, em Alagoas, durante uma viagem com outros amigos do reality show.





O pedido foi realizado com um cenário cheio de flores e velas na areia, formando a frase “namora comigo?”. A influenciadora, obviamente, disse sim à Napolitano.

Outros participantes da edição de 2021 do reality comentaram a união do casal, que foi divulgada no Instagram. “Vocês são incríveis”, afirmou Sarah Andrade. “Que bonitinhos. Eu aqui fingindo surpresa”, escreveu João Luiz Pedrosa. “Eu que organizei tudo”, revelou Bil Araújo.