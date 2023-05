Ex-BBBs Kamilla e Eliéser anunciam segundo filho: ‘Radiantes de felicidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 23:02 Compartilhe

Pais de segunda viagem: nesta sexta-feira (05), Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio anunciaram que estão esperando seu segundo filho.

O casal de ex-BBBs revelou que a gestação foi planejada. A influenciadora já está no quarto mês de gravidez e compartilhou um vídeo emocionante ao lado do marido e do filho, Bento (2), para revelar a novidade aos seguidores.

“Sim, nosso mais novo amor já está a caminho! Estamos radiantes de tanta felicidade, o quanto que já queríamos este baby 2! E é real! Já está aqui!”, começou Kamilla, na legenda da publicação.

“Deus é maravilhoso e sábio em todas as coisas! Quanta Gratidão por uma nova vida chegando em nossa família! Bebê já te amamos muito! E seu irmão só fala o tempo todo o quanto quer você aqui para brincar com ele!”, continuou.

Nos registros, a influenciadora aparece mostrando o resultado do teste de gravidez para Eliéser e para o primogênito. Confira aqui.

