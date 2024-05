Ex-BBBs Isabelle e Matteus curtem banho de rio no Amazonas e cunhã-poranga reencontra a ‘filha’: ‘Saudade de você’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 20/05/2024 - 15:53 Para compartilhar:

E para quem pensou que o envolvimento de Matteus e Isabelle não passaria de um flerte, já que somente se concretizou no finalzinho do “BBB24” (TV Globo) e após um affair mais intenso do rapaz do Alegrete com a mineira Deniziane, os dois estão aí provando que o romance tem tudo para dar certo.

O casal Mabelle segue se curtindo, e curtindo cada vez mais o Amazonas, terra da ex-sister. Isabelle, 31 anos, e Matteus, 27, divulgaram novos registros, no último domingo, 19, de passeios por cenários naturais no Norte do Brasil.

Os dois encantaram os seguidores no Instagram com imagens no Cirandeira Bela, que é uma área de soltura de animais silvestres em parceria com o IBAMA, onde Isabelle reencontrou sua ‘filha’, a arara Jackson.

É que as duas criaram uma relação muito fofa e, ao se reencontrarem, Jackson pousou na mão de Isabelle para receber carinho, se deixando até mesmo filmar por Matteus enquanto dançava.

Além de aproveitar a natureza em sua terra natal, Isabelle ainda tomou um banho de rio com o amado.