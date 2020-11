Ex-BBBs Flay, Bianca, Ivy, Marcela e Mari se reencontram e posam de lingerie

No último domingo (15), as ex-BBBs Flay, Bianca Andrade, Mari Gonzalez, Ivy Moraes e Marcela McGowan se encontraram para um churrasco com direito a muita diversão.

As ex-sisters, inclusive, chegaram a combinar os conjuntos de calcinhas e sutiãs vermelhos e arrasam em imagens divulgadas no Instagram, com direito até a dancinha diante do espelho.

“Sisters [irmãs]. Aquele grupim do zapzap”, exaltou Flay ao postar fotos com o quarteto. “Sisters”, ainda publicaram Bianca e Marcela em suas respectivas páginas do Instagram. “Eu amo vocêsssssss”, escreveu Ivy.

