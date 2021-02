Ex-BBBs Felipe Prior e Gizelly Bicalho brigam na internet por causa de biquíni

Quem não se lembra de Felipe Prior e Gizelly Bicalho, do BBB20? Os dois eram adversários, mas ao mesmo tempo brincavam e trocavam elogios. Um desses momentos foi quando o arquiteto disse “ó o pijamão” para a advogada que andava pela casa com um modelito rosa.

Pensando nisso, Felipe resolveu brincar com a ex-colega de confinamento na praia. Os dois estão em Caraíva, na Bahia, mas com grupos de amigos diferentes. Ao ver a advogada, Prior fez um vídeo falando sobre o biquíni dela. “Do pijamão para o biquínão! Quem que é a sereia? Descobriram?”, disse, rindo.

O vídeo foi publicado em uma página de fofocas, e Gizelly parece não ter gostado da brincadeira. “Mais um vez não me respeitou. O tempo passa e ele não amadurece e não aprende respeitar as pessoas e tão pouco as mulheres”, comentou. Gui Napolitano, também ex-BBB20, criticou a atitude da capixaba. “Lumena dando aula aqui fora.”

Terminada a discussão, Prior quis pedir desculpas publicamente, mas deixou claro que tudo não passou de uma brincadeira. ”

Estou vendo aqui sobre a minha brincadeira na praia. Só vou me retratar aqui e peço desculpas se a pessoa não gostou. Mas, dentro da casa quem brincou foi ela e não fui eu. Me senti com o total respeito de fazer essa brincadeira e filmar na praia, todo mundo filma. A partir do momento em que você vira uma pessoa pública, não tem como. Me filmo a toda hora e eu não ligo até porque não estou devendo nada para ninguém. Podem me filmar. Peço desculpas se eu faltei com respeito a todo público feminino. Para finalizar, ninguém é mais que ninguém.”

