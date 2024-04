Ex-BBBs fazem tatuagens durante ‘after secreto’ de Yasmin Brunet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/04/2024 - 14:51 Para compartilhar:

Os ex-confinados na casa do “BBB24” (TV Globo) se reuniram no after secreto, festa promovida por Yasmin Brunet, na noite de quarta-feira, 17, após encontro de todos os participantes da edição, no chamado Dia Cem, nos estúdios da globo.

Alguns dos ex-BBBs aproveitaram a oportunidade na festa de Yasmin para renovar suas coleções de tatuagens. Muitos cumpriram promessa feita ainda durante o reality, como os integrantes do Grupo Gnomos, que haviam falado que tatuariam desenhos personalizados de gnomos após o reality show.

O tatuador à disposição dos convidados garantiu novo desenho na perna de Giovanna. Já Deniziane, ou apenas Anny, que não era integrante dos Gnomos, optou por uma tattoo em homenagem ao filho, Luca, e outra em homenagem para a irmã gêmea, Deniziene.

O profissional contratado por Yasmin chegou ao local do evento levando algumas ideias de tatuagens de gnomos e fadas. Mas, antes da festa, os brothers tinham pensado em desenhos personalizados, o que demandou mais tempo do tatuador.

As ideias de gnomos eram as mais engraçadas, de acordo com cada ex-participante: Rodriguinho com expressão ranzinza, MC Binn um gnomo com bucket, Pitel com touca e Fernanda com viseira.