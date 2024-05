Ex-BBBs estão confirmadas em evento ‘Prêmio Mulheres de Valor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 14:30 Para compartilhar:

O ‘Prêmio Mulheres de Valor’ chega ao Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias, destacando não apenas o sucesso individual, mas também a contribuição das mulheres para a sociedade e para a economia.

Primeiro, a premiação chega à cidade maravilhosa no próximo dia 23/05, às 20 horas, no Mansão Carioca, Alto da Boa Vista. Depois será a vez de São Paulo receber o evento, e com a presença confirmada das ex-BBBs, Natália Deodato e Jake Leal, além da influencer Carol Diniz, conhecida como Teacher dos Famosos. Em terras paulistas, a premiação será realizada no dia 15 de agosto.

Idealizado pela empresária Aline Alves Salvatto, o ‘Prêmio Mulheres de Valor’ transformou-se em um movimento que inspira a próxima geração de líderes femininas. Com uma variedade de cases de sucesso, o evento não apenas reconhece o talento e a dedicação das empreendedoras brasileiras, mas também realça seu impacto positivo nas comunidades.

Empreendedoras de todo o país terão a oportunidade de participar deste evento, onde serão reconhecidas por seu talento e dedicação. O Prêmio Mulheres de Valor celebra a força da mulher que faz a diferença, promovendo o crescimento conjunto de todas as participantes.

Além disso, o Prêmio Mulheres de Valor não fomenta competições, mas sim celebra as vitórias, contribuições e feitos das mulheres em todo o Brasil. É ressaltado o papel crucial que as mulheres exercem em diversas esferas da sociedade, impulsionando a equidade de gênero e motivando outras a perseguirem seus objetivos.

De acordo com Aline, participar do Prêmio Mulheres de Valor significa unir-se a uma causa maior, promovendo a equidade de gênero e construindo um futuro mais inclusivo e igualitário para todos. “Esta iniciativa é um verdadeiro catalisador de mudanças na vida das participantes, oferecendo não apenas reconhecimento, mas também visibilidade e credibilidade ampliadas, impulsionando significativamente seus negócios”, destacou a idealizadora do projeto.