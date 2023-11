Ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli anunciam término de namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 0:48 Para compartilhar:

Chegou ao fim o casal “EsLu“: nesta segunda-feira, 6, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli anunciaram o fim do relacionamento de quase dois anos. De acordo com a assessoria da influenciadora, a decisão partiu do estudante de medicina.

O casal confirmou a notícia por meio dos stories do Instagram. “O anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importavam com o casal. Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia”, dizia o comunicado no Instagram da ex-BBB.

“Sempre carregarei memórias preciosas e recordarei o quanto cresci como ser humano ao seu lado. Agora, trilhamos caminhos distintos, e quero que o afeto e o respeito persistam, pois a separação não se deve à ausência de amor”, escreveu Lucas, por sua vez.

Os dois estavam juntos desde o início de 2022, quando participaram juntos do BBB22.

