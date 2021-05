Ex-BBBs Clara e Vanessa aparecem nuas em clique

Clara Aguilar fez a temperatura subir ao compartilhar em suas redes sociais um pouco do seu ensaio ao lado de Vanessa Mesquita. As duas viveram um affair dentro da casa do Big Brother Brasil 14 e chegaram a transar no reality.

Em seu Instagram, a DJ e camgirl compartilhou uma foto na qual as duas aparecem totalmente nuas, coladas uma na outra, e contou que o clique faz parte de um ensaio que está disponível em seu BFF Lounge ― plataforma com funcionamento semelhante ao OnlyFans, na qual o fã paga para ver o conteúdo do perfil.

“Novo ensaio saindo do forno para vocês! Estou postando spoiler grátis lá no BFF”, disse a ex-BBB.

Idealizadora da plataforma, Clara convidou Vanessa para ser a primeira famosa a criar um perfil. Mais cedo, a graduanda em Veterinária compartilhou o mesmo clique, e também convidou seus seguidores para verem o novo ensaio das duas.

“Está sendo uma delícia fazer esse projeto com a Vanny! Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu! Esse ensaio ficou perfeito… Já segue a gente lá no BFF”, disse Clara, em uma postagem recente, na qual as duas aparecem com um dos seios à mostra.

Ao verem o clique, muitos fãs das ex-BBBs comemoraram: “Um novo ensaio Clanessa! Achei que aquele do Paparazzo seria o último”, festejou um fã. “Que mulheres, meus amigos! Que mulheres! A coisa está quente”, disse outra. Duas maravilhosas”, escreveu mais um.

