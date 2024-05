Ex-‘BBB’s Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela McGowan vão ao RS ajudar vítimas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 16:04 Para compartilhar:

As ex sisters do “Big Brother Brasil” Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela McGowan partiram para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas dos temporais que atingiram o estado nesta terça-feira, 7. As ex-participantes são médicas.

O último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 90 o número de mortos, 4 outros óbitos sendo investigados, 132 desaparecidos e 361 feridos.

Nas redes sociais, a campeã do “BBB” 23 compartilhou uma foto com malas e marcou as colegas. Na bagagem, ela ainda disse que também levou dezenas de remédios doados.