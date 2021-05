Ex-BBB20 Victor Hugo revela ainda sofrer ataques na internet: ‘Não aguento mais’

Victor Hugo, conhecido por participar do Big Brother Brasil 20, usou o Instagram nesta quarta-feira (26) para fazer um desabafo. O psicólogo revelou que mesmo após mais de um ano depois de sua passagem pelo reality, ele ainda recebe ameaças e mensagens de ódio nas redes sociais.

+ Site afirma que Ben Affleck e Jennifer Lopez querem que relacionamento dê certo

+ Lucas Penteado é diagnosticado com Covid-19

“O problema não está em mim. Está nessas pessoas doentes que não tem nada para fazer e vem infernizar a mim e outros tantos. Isso já passou dos limites. Tem mais de um ano que eu passo por isso todos os dias. A gente releva, depois a gente tenta esquecer, coloca panos quentes, tenta extrair aprendizado, rever atitudes, erros, mas chega! Eu não vendi minha alma não. Eu entrei no BBB para melhorar minha vida e da minha família e até agora foi só desgraça e coisa ruim”, começou.

Ele continua, contando que não consegue se manter feliz de verdade e que se sente muito sozinho. “Quando me dizem que eu não estou sozinho é mentira. Eu estou sozinho sim. Esse não é o destino que sonhei para mim. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que pudesse passar por isso, mas o que esperar agora? Não sei mais o que fazer. Eu sinto muita vergonha de estar me expondo, mas eu já estou no último suspiro. Não aguento mais.”

Para finalizar, Victor Hugo diz que só quer finalizar o CD que está gravando. “Eu quero saber o que eu fiz. Me digam, pelo o que estou sendo acusado! É por ser assexual? Vocês queriam que eu fosse gay ou hétero? Eu não tenho controle sobre isso. Ter me assumido e me exposto foi um ato de coragem e para dar mais força a um movimento, mas hoje eu vejo que foi burrice. Eu sou feio? Deixa eu ser feio! (…) Me deixa em paz. Eu só quero terminar de gravar meu CD em paz! Se eu conseguir juntar dinheiro suficiente para concluir.”

Confira:

Veja também