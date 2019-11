Ex-BBB Vivian Amorim diz estar aberta para novo amor: “Estou aceitando”

Um dos destaques da 17ª edição do Big Brother Brasil, se tornando vice-campeã do reality show, Vivian Amorim marcou presença no lançamento do Festival Virada Salvador na noite dessa quarta-feira (6), em São Paulo. Em bate-papo com a revista Quem, ela falou sobre os seus desejos para 2020.

“Prosperidade para que eu possa continuar dando conforto para a minha família. Minha mãe e minhas tias moram comigo [em Manaus]. Estamos nos mudando! Vivemos a vida toda na mesma casa e pela primeira vez estamos indo para um novo lar. E um amor nunca é demais! Estou aceitando de coração aberto! Solteira sim, sozinha nunca”, disse.

Vivian também falou sobre suas “manias” na virada do ano: “Antes da meia-noite eu olho para o céu, faço agradecimentos. Eu acho que tudo o que a gente vive no ano é fruto do nosso trabalho. A gente colhe o que a gente planta. Tudo é aprendizado”.