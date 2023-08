Ex-BBB Victor Hugo desabafa após resgate de memes do reality: ‘Só queria viver em paz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 20:53 Compartilhe

O ex-BBB Victor Hugo, sétimo eliminado da 20ª edição do reality global, comentou os memes que voltaram a circular na web sobre a sua participação, há mais de dois anos.

Aborrecido em voltar a ser motivo de piada na web, o psicólogo chegou até a sugerir suicídio.

Algumas cenas de sua participação no programa, consideradas engraçadas ou constrangedoras, voltaram a ser assunto nas redes sociais. O resgate de dezenas de imagens do ex-BBB aconteceu no TikTok. onde viralizaram.

No Twitter, um internauta compartilhou alguns dos registros viralizados. As imagens acabaram chegando a Victor Hugo, que lamentou.

“Quando eu me matar vocês saberão bem o motivo. Deve ser muito legal ridicularizar alguém por anos, né? Só queria viver em paz, nada mais”, publicou ele no microblog.

Entre os vídeos, estavam momentos em que o participante foi ridicularizado por seu suposto mau-cheiro e até intromissão em conversas.

Após o desabafo do ex-BBB, o perfil que fez o compilado acabou deletando a publicação. O internauta também se desculpou com Victor Hugo.

“Apaguei pq vi que é um assunto que realmente afeta a saúde mental dele. Não tinha sentido continuar rindo da dor dos outros”, disse o usuário da plataforma.

Quando eu me matar vocês saberão bem o motivo. Deve ser muito legal ridicularizar alguém por anos né. Só queria viver em paz, nada mais https://t.co/LvAEpiN8EP — Victor Hugo 🏆 (@victorhugotex) August 3, 2023

