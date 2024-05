Ex-BBB Tereza Souza faz apelo para salvar filho da dependência química: ‘Estou vendo ele morrer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 15:16 Para compartilhar:

A psicanalista e técnica de enfermagem Tereza Souza, 58 anos, que participou do “BBB19” (TV Globo), usou as redes sociais para fazer um apelo por seu filho. A pernambucana desabafou sobre a luta que vem travando há cinco anos para salvá-lo das drogas.

“Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer”, desabafou ela através dos Stories do Instagram, na noite da última terça-feira, 14.

Nesta quarta, 15, Tereza explicou a situação do filho, Davi, de 37 anos. A ex-sister disse que já gastou todo o dinheiro que tinha com a internação dele e que, agora, precisa de ajuda para custear novo tratamento.

“Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Mas Davi está no num estágio que ele tem que ser internado à força. Só que assim, só pode ser particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro puder me ajudar”, implorou a ex-BBB.

Ainda nos Stories, Tereza contou que o filho estava deitado há dias sem condições de se levantar: “Encontrei meu filho deitado no chão. Dei comida, água. Ele só precisou se recuperar um pouco para ir para boca de fumo. Ontem, eu corri muito para tirar ele da boca de fumo, e é muito triste. E quando a gente chega numa situação dessa, a gente pede socorro. Estou expondo minha cara aqui para pedir socorro”, desabafou.

