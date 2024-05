Ex-BBB Tereza Souza fala sobre tratamento do filho após internação por dependência química

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 17:31 Para compartilhar:

A ex-BBB Tereza Souza, 58 anos, falou sobre o tratamento a que o filho mais novo está sendo submetido para vencer a dependência química. Davi, 37 anos, foi internado em clínica de reabilitação no dia 16 de maio. Dois dias antes, ela havia feito apelo por ajuda, nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 29, ela atualizou sobre o estado de saúde do filho e contou como está o dia a dia na clínica. A psicanalista e técnica de enfermagem conseguiu ajuda em uma clínica localizada em Gravatá, município próximo a Recife, capital de Pernambuco, onde ela mora. Tereza contou, em bate-papo para o site da revista Quem, que Davi está limpo há 14 dias.

A ex-BBB relatou que o filho teve um atendimento on-line com terapeuta especializado no acolhimento e no encorajamento de dependentes químicos.

“Me disse: ‘Tereza, falei com o Davi, com o terapeuta dele, foi muito importante, ele está há 14 dias limpo’. Ele me contou que eles falaram sobre autossuficiência e como vai ser quando ele sair de lá para ele não recair, qual estratégia que eles vão usar”, contou ela.

Tereza informou, também, que o terapeuta criará um cronograma terapêutico personalizado para o paciente.

“Ele está bem, está muito feliz. Está bonitão, mas ainda tem muito a trabalhar”, contou ela, que participou do “BBB19” (TV Globo).

