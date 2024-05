Ex-BBB Tereza Souza consegue internação para filho após apelo para salvá-lo das drogas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 18:28 Para compartilhar:

A ex-BBB Tereza Souza, 58 anos, conseguiu dar mais um passo na luta para salvar o caçula, Davi, 37, do vício em drogas. A psicanalista e técnica de enfermagem havia usado as redes sociais na última terça-feira, 24, para fazer um apelo para internar o rapaz em uma clínica de reabilitação.

A família, que mora em Recife, capital de Pernambuco, já vem sofrendo há algum tempo com a dependência química do rapaz. Tereza havia informado, também, que o filho já esteve internado outras vezes e que ela não dispunha mais de recursos para uma nova internação.

+Leia mais em:

Ex-BBB Tereza Souza faz apelo para salvar filho da dependência química: ‘Estou vendo ele morrer’

Nesta quinta-feira, 16, ela conseguiu ajuda de uma clínica de reabilitação e já internou o filho.

“A súplica de uma mãe nunca é ignorada. Eu pedi socorro, e o socorro veio. A clínica de tratamento para adictos Freedom, aqui de Gravatá (cidade da Região Metropolitana do Recife), acolheu meu filho e deu três meses de tratamento grátis para ele de forma involuntária, ele não pode sair. Mas ele foi de forma voluntária e só pode sair com a minha autorização”, informou Tereza através dos Stories do Instagram.

“Eu quero deixar a minha gratidão a essa clínica e pedir para que meus seguidores sigam essa clínica, vamos amar muito essa clínica, elogiar pela atitude, porque só quem tem um filho, só uma mãe sabe a dor que é ver um filho na situação que eu vi. Só uma mãe sabe o que é correr no meio da rua atrás de um filho para ele não ir para a boca de fumo”, desabafou ela.

“Então, eu estou muito feliz. Já chorei muito deixando ele lá, mas não é hora de chorar, é hora de alegria. Mas eu chorei de alegria. Clínica Freedom, muito obrigada”, agradeceu a ex-BBB, que também publicou um vídeo, no Feede, com o dono da clínica relatando que a história dela e do filho o comoveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌺Tereza Souza – Beleza (@teterezasouza)