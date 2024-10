Ex-BBB sofre acidente de carro com perda total na Espanha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 8:41 Para compartilhar:

A ex-BBB Marien Carretero, de 36 anos, sofreu um acidente de carro grave na terça-feira, 8, na Espanha. A empresária, que participou da edição de 2013 do reality show, mostrou o estado do veículo nas redes sociais e deu detalhes de como foi a colisão, que levou à perda total do automóvel.

“Eu estava voltando do trabalho, bati no ferro da estrada e atravessei quatro estradas, numa carreteira com muitos carros e não bati em nenhum. Parece que tinha a mão de Deus me protegendo”, disse ela nos Stories do Instagram.

O impacto da batida foi tão forte que o motor foi arrancado e houve perda total do veículo.

+ Comediante Paul Cabannes sofre acidente de carro em São Paulo

“Como a gente passou totalmente desgovernado, e eram quatro pistas, a gente não bateu em ninguém. O motor saiu, deu perda total no carro, o motor arrancou junto com a roda. O que eu quero falar aqui é que eu sou um milagre de Deus”, contou ela.

Marien foi hospitalizada, mas garantiu que passa bem após o susto. “Estou com muita dor nas costas, vou ter que fazer só fisioterapia. Não deu nada no meu osso, está tudo bem e tudo ótimo. Estou aqui, vivíssima”, complementou ela.

A ex-BBB ainda relatou o que estava fazendo no momento da batida. “Olha que sorte, na hora do acidente, eu juro por Deus, estava escutando uma oração”, afirmou.

“Foi tudo muito lento, apesar de ter sido muito rápido, e eu fiquei pensando como um momento ruim é longo… As pessoas falaram: ‘Que coisa louca, foi Deus'”.