Ex-BBB Sarah desiste de ser influenciadora: ‘Não é isso que eu gosto de fazer’

Sarah Andrade tentou por um tempo, mas não conseguiu seguir com a carreira de influencer digital. A ex-BBB contou ao podcast “Fodcast” que a vida de celebridade não é para ela.

“No segundo mês [após a eliminação do BBB21], já comecei a pensar: ‘Será que é isso mesmo que eu quero?’. Meu foco quando saí de lá era televisão. Queria apresentar algum programa na TV. Só que aí comecei a analisar tudo que estava acontecendo e falei: ‘Gente, não é isso que eu gosto de fazer'”, dividiu a reflexão.

No papo com Caio Carneiro, a brasiliense de 30 anos revelou que planeja voltar a se dedicar ao marketing digital, área que já atuava antes de entrar no reality show da Rede Globo. Com 8,6 milhões de seguidores no Instagram, a loira experimentou por um período a rotina de ‘instafamous’, produzindo, por exemplo, conteúdos com dancinhas no melhor estilo TikToker, mas não se identificou.

“É uma coisa que eu nunca fui de fazer, a vida inteira. Comecei a fazer pós-programa porque dava audiência, me divertia fazendo e meu público queria ver. Só que depois de um tempo fazendo [pensei]: ‘O que é que eu tô fazendo comigo?’ […] Não sou assim todos os dias. Me preocupo muito em ser feliz. Não quero procurar um negócio que vai me dar dinheiro mas que vou ser infeliz fazendo”, disse.

“Preciso voltar a fazer o que gosto, que é voltar a falar de marketing, de vendas, de estratégia, de negócios. Não gosto de ser influencer. Sei que devo perder muitos seguidores nessa brincadeira aí de fazer essa migração. Sei que tem gente que não espera e que está procurando entretenimento [no seu perfil]”.

Veja também