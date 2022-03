Ex-BBB Rodrigo Mussi fala sobre pais ausentes em volta para cidade natal

O ex-BBB Rodrigo Mussi fez um desabafo em seu Instagram, nesta sexta-feira (18), após voltar para a cidade natal, São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele mostrou um porta retrato com uma foto dele criança, e falou sobre a família desestruturada.

“Cheguei em casa, na minha cidade, que gosto muito. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém vai me tirar nesse final de semana. Não vou sair, não vou pra festa. Vou ver meus amigos e curtir meu Sport”, começou. “Aliás, nessa idade eu sofri muito, sofri muito com meus pais, que foram tóxicos. Nunca sentei à mesa pra jantar ou almoçar como uma família. É muito difícil construir os valores sozinho, sabia?”, acrescentou Rodrigo.

“Então, se vocês são abençoados com pais que amam vocês, deem graças a Deus todos os dias. É a base que não tive e gostaria de ter. Família constrói muitos valores bacanas pra nossa vida. Mas acabamos de bater 1,9 milhão no Instagram! Olha o tamanho do carinho. Não estou sozinho. Sei que tenho vocês e isso compensa tudo, de verdade. É um carinho surreal de vocês. Obrigado!”, finalizou o ex-BBB, feliz com o carinho dos fãs.

