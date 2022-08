Ex-BBB revela ter vendido fotos de nudez para Maradona

patymoraesnobre 17/08/2022 - 11:34 Compartilhe

A ex-BBB Antonela Avellaneda, que foi destaque da quarta edição do programa da Globo, revelou que produzia e vendia conteúdo sensual para Diego Maradona.

“Foi o meu primeiro trabalho com nudez. Na época, como não existia toda essa tecnologia dos celulares, as fotos aconteceram em um estúdio. Ele pagava as fotos para mim. Fazíamos toda semana, sempre comigo vestindo uma fantasia diferente. Foi antes mesmo do ‘Concurso Felinas’ e do BBB”, conta Antonela, que era fotografada por um profissional contratada pelo craque.

“Sempre me senti à vontade com o meu corpo e achava o máximo o fato de os ensaios serem para o Maradona. Sempre amei ele! Tudo rolou com naturalidade. Tinha 20 anos e as fotos eram exclusivas para ele”, entrega ela.