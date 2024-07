Ex-BBB revela que está há 22 dias sem tomar banho após cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 21:24 Para compartilhar:

A influenciadora Paula Freitas, que participou do “BBB23” (TV Globo), surpreendeu seus seguidores no Instagram ao revelar que está há 22 dias sem tomar banho. Ela se submeteu a uma cirurgia de remodelamento de costela, com o objetivo de afinar a cintura, e foi orientada pelos médicos a não pegar ducha pelos dias seguintes, mas que já havia ultrapassado o tempo determinado.

Através dos Stories, a paraense contou que se manteve longe dos chuveiros por opção própria e revelou o motivo dessa decisão. A higiene íntima, conforme ela relatou, está em dia, somente os banhos completos não estão sendo executados.

“Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles (os médicos) me pediram apenas dez dias de asseio, mas estou prolongando os dias porque quero que as cicatrizes sarem mais rápido”, explicou a ex-sister.

Paula ressaltou que a medida está proporcionando bons resultados: “E, acreditem, está sarando mais rápido. Estou sem tomar banho completo. Quando eu banho é só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido”, relatou.

Apesar da mudança de hábito, a ex-BBB garantiu que está se sentindo bem: “E aí me falam: ‘Ah, Paula, que nojo, que nojo’. Nada disso. Estou cheirosa”, disparou ela.

