Ex-BBB Raquele se apresenta em show de Matheus e Kauan

Recém-eliminada do “BBB24“, Raquele está dando os primeiros passos na música, como sempre almejou. Nesta sexta-feira, 29, ela fez uma participação especial no show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, no Rio de Janeiro.

Ao lado dos artistas, Raquele soltou a voz na faixa “Consórcio” (2019). Vídeos do momento circulam nas redes sociais.

Na ocasião, a ex-BBB foi elogiada e recebeu apoio dos cantores. “Espero que você grave um CD para a gente ouvir”, declarou Kauan.

🚨ASSISTA: Raquele canta ao lado da dupla sertaneja Matheus e Kauan. #BBB24 pic.twitter.com/GVpSpU0YqP — CHOQUEI (@choquei) March 30, 2024

Raquele foi a 13ª eliminada do”BBB24″ na noite de terça-feira, 19. Ela foi a mais votada em um Paredão contra a dupla de amigas Beatriz e Alane, recebendo 87,14% dos votos. Alane recebeu 10,94%, enquanto Beatriz teve 1,92%.

