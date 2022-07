Ex-BBB Priscila Pires mostra antes e depois da vida fitness: ‘Se eu consegui, você consegue’

Priscila Pires, ex-BBB9, mostrou em seu Instagram nesta quarta-feira (13) a mudança pela qual passou seu corpo depois que passou a adotar uma vida fitness.

A publicação com tom de inspiração para seus seguidores mostra duas fotos da nutricionista em momentos diferentes da vida. Na primeira, Priscila aparece com um look que mostra pouco o corpo, mas visivelmente maior.

Na segunda imagem, a ex-sister aparece com um biquíni de fita super cavado, valorizando o corpo malhado. “Se eu consegui, você também consegue”, escreveu na legenda.