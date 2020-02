Ex-BBB posa só de calcinha para rebater críticas por ser “magra demais”

Famosa no mundo das celebridades pela participação no BBB 15, Aline Gotschalg usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que aparece só de calcinha. O motivo do post foi rebater uma série de críticas que ela tem recebido, por estar “magra demais”.

“Se estou mais cheinha me chamam de bochechuda e reclamam que engordei, se estou magra estou doente, “fiz plástica” ou qualquer outra coisa! Eu estou saudável e feliz!”, afirmou Aline. “O corpo da mulher nunca pode ser só o que ela quer, não importa quão satisfeita ela esteja, no fim o corpo da mulher pertence a todo mundo, menos a ela mesma!”, completou.

Nos comentários, ela recebeu mensagens de apoio de amigas famosas. Munik Nunes, outra ex-BBB, afirmou: “Linda”, enquanto que Andressa Suita chamou Aline de “Maravilhosa”.

