Ex-BBB Paula Amorim responde críticas sobre traição: “Passou do limite”

Paula Amorim está recebendo diversos ataques na internet depois de publicar uma simples foto do pôr-do-sol. Os seguidores constataram que ela não fez o clique de casa, e começaram a alegar que a ex-BBB está traindo o namorado. “Recebi mensagens bem loucas. ‘Você está dormindo na rua’, xingando de palavras bem feias. ‘Você está traindo Breno’, ‘terminou seu relacionamento’. Estou acostumada, apesar de ser loucura. Mas hoje as pessoas passaram do limite”, começou falando nos stories do Instagram.

A ex-sister ainda revelou algo muito sério que está acontecendo. Os seguidores têm ligado para o condomínio dela, fingindo que são entregadores, para saber se ela está realmente em casa. “Estão perguntando se eu vou sair. A gente fica até com medo”, continuou. “Até a loucura tem limite. Não sei se eu posso sair na rua hoje. Cuida na sua vida, numa boa. Isso não é legal. Passou do limite”, finalizou.

