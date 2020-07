Ex-BBB Patrícia Leitte sobre Kaysar ter revelado sexo com ela: “Fiquei chateada”

O ator e ex-bbb Kaysar Dadour revelou durante uma entrevista no programa ‘Pânico’, da Rádio Jovem Pan, na última terça-feira (14), que fez sexo com Patrícia Leitte debaixo do edredom, no reality show global.

Na atração, ele confirmou que transou com Patrícia, mas negou que tenha sofrido assédio dela. “Eu fiz. Li várias coisas que fui assediado, mas não fui, foi tudo tranquilo. Às vezes, embaixo do edredom, a gente fala uma coisa e faz outra.”

Após ver a declaração de Kaysar, a influenciadora resolveu se manifestar em sua rede social. Ela postou alguns vídeos confirmando a afirmação de Dadour, mas disse que ficou chateada com a exposição. “A gente meio que combinou que não falaríamos sobre isso. Mas aconteceu, como muitas coisas acontecem no BBB e as 70 câmeras não pegam”.

“Gosto muito do Kaysar, tenho um carinho muito grande por dele. É uma pessoa que fez parte da minha história. Todos do BBB fizeram, e ele principalmente, porque me relacionei com ele na casa. Mas fiquei um pouco chateada porque era uma coisa tão nossa. Lá em casa tem muito a questão da carência e a gente faz coisa que não faria. Também acho que errei em certos aspectos, de ter me envolvido”, concluiu ela.

Assista o vídeo em que Kaysar fala sobre sua relação com Patrícia:

