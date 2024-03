Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller chegam juntos ao Lollapalooza e acendem rumores de romance

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 21:34 Para compartilhar:

A atriz Leticia Spiller, 50 anos, e o ex-BBB Nizam, 32, chegaram juntos ao Lollapalooza, nesta sexta-feira, 22, na primeira noite do festival, aumentando as suspeitas de romance entre os dois.

É que o executivo de contas e a artista estiveram flertando pelas redes sociais, mas nada foi confirmado.

O suposto novo casal provocou um alvoroço ao entrar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde acontece o festival de música até o próximo domingo, 24.

Os dois foram flagrados pelos fotógrafos de plantão e até posaram abraçados para os cliques.

Apesar do clima descontraído, Nizam e Letícia não falaram com a imprensa.

Leticia Spiller está solteira desde o fim do casamento com o músico uruguaio Pablo Vares, 33, após sete anos de relacionamento. A atriz tem dois filhos: Pedro Novaes, 27, fruto de seu casamento com o também ator Marcello Novaes, e de Stella, 14, com Lucas Loureiro.

