Ex-BBB Nati Casassola mostra resultado de preenchimento no bumbum

A ex-BBB Nati Casassola mostrou o resultado da remodelação definitiva que realizou nos músculos do glúteo. A modelo, que está lucrando com fotos e vídeos íntimos na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, falou sobre a transformação.

“Fiz um ensaio novíssimo para comemorar o Dia dos Namorados no meu OnlyFans. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Estas são as primeiras fotos após o procedimento que eu fiz no bumbum. Foi tipo um preenchimento no glúteo para ele ficar mais redondinho. Acho que foram 20ml a mais de cada lado. Ficou maravilhoso o resultado”, contou para a Quem.





Nati ainda garante que não precisou editar os novos cliques. “Todas as fotos são sem edição de imagens. São fotos cruas e naturais. Fiz no meio da natureza e quis deixar o meu corpo ao natural, do jeito que ele é, porque a mulher do século 21 não pode ter vergonha de com ela é, com seus defeitos e suas qualidades”, afirmou.