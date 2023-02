Ex-BBB Nati Casassola mostra marquinha de biquíni em vídeo provocante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 4:41 Compartilhe

Na última segunda-feira (27), Nati Casassola mostrou, em seu Instagram, que curtiu o dia de sol. Nos stories da rede social, a ex-BBB publicou um vídeo para lá de sensual para mostrar sua marquinha da calcinha do biquíni.

“Deu marquinha”, escreveu. No vídeo, a musa quase se descuida e mostra demais ao abaixar a calcinha para exibir o bronzeado.

Assim como Key Alves (BBB23), Lumena Aleluia (BBB21), Clara Aguilar (BBB14) e outras, Nati (BBB8 e BBB13) é mais uma das ex-BBBs que investem em venda de conteúdo adulto para lucrar no fim do mês. Em 2021, a loira confessou, em entrevista à “Quem”, já ter ganhado R$20 mil em 20 dias com a venda de fotos íntimas.

