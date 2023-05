Ex-BBB Nati Casassola contorna regras do Instagram e posa nua na rede social

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2023 - 3:58 Compartilhe

Musa do OnlyFans, Nati Casassola não economiza na sensualidade em suas redes sociais. Na última segunda-feira (22), a ex-BBB conseguiu contornar as regras do Instagram, que não permitem nudez na plataforma, e posou vestindo apenas um avental de renda transparente.

“Aquela cara de quem aprontou e não sabe esconder…”, provocou, na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece vestindo também luvas de renda e sapato de salto preto, em uma varanda à beira-mar. Em um dos cliques, Nati posa de costas, e é possível ver que ela também não usa calcinha.

Nos comentários, seguidores da loira foram à loucura. “A última é a minha preferida”, escreveu um internauta. “Nati Casassola é uma música do Caetano com o flow dos Racionais!”, brincou outro, fazendo alusão à música “Mulher”, do cantor Projota.

Confira:

