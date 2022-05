Ex-BBB Natália Deodato se diverte com especulação de que estaria grávida: ‘Negativo!’

A ex-BBB Natália Deodato resolveu brincar com os rumores de que estaria grávida em razão da relação sexual que teve dentro da casa do BBB22 com Eliezer.





“Meus amores, não estou grávida. Mas vocês falaram tanto disso que eu até fiz um teste. Negativo! Graças a Deus”, comemorou nesta quinta-feira (05).

A sister também contou como está sendo a vida fora do confinamento. “Tô muito feliz, quero muito agradecer todo esse carinho que vocês têm me dado”, disse. “Graças a Deus, muitas portas têm se aberto”, completou.