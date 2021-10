Ex-BBB Mayara Motti é acusada de calote em sorteio de carro: ‘Não recebi’, diz internauta

A estudante Ludmilla Gonçalves acusou a ex-BBB Mayara Motti de calote após um sorteio no Instagram. A influencer anunciou um carro importado em um sorteio em seu perfil na rede social e, Ludmilla, que venceu, não recebeu o prêmio. A seguidora teria ganhado um Jeep Cherokee há quase um ano, e cumpriu todos os requisitos estipulados pela ex-BBB para ser contemplada com o automóvel.

“Precisei seguir 36 perfis de patrocinadores para ganhar o carro, fiz tudo direitinho, ganhei, e até live no perfil dela, ela fez. Mas, todos os dias, era uma desculpa diferente tentando explicar por que eu não recebia meu carro. Um dia era documentação, no outro, eram problemas mecânicos. Até Pix com o valor ela me ofereceu e depois sumiu”, declarou a internauta ao G1.

“Estou desempregada, precisando de dinheiro. O valor seria para pagar contas e ir vivendo até arrumar outro emprego. No dia do sorteio, ela estava grávida, o menino dela nasceu e tá quase fazendo 1 ano! Vou ter que esperar mais o quê, a festa dele?”, completou Ludmilla. Mayara ainda não se pronunciou sobre a polêmica.

