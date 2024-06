Ex-BBB Matteus Amaral diz que declaração como pessoa preta para ingresso na faculdade foi realizada por terceiros

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 20:04 Para compartilhar:

O vice-campeão do “BBB24” Matteus Amaral, conhecido como Matteus Alegrete, se pronunciou sobre o caso de autodeclaração como pessoa preta para ingressar na faculdade através do sistemas de cotas raciais. A informação veio à tona na última quinta-feira, 13, após a circulação de comentários nas redes sociais.

O ex-BBB se autodeclarou pessoa preta na ocasião em que prestou processo seletivo para ingressar no curso de bacharelado em Engenharia Agrícola Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), em 2014.

Em nota divulgada através do Stories do Instagram, no final da tarde desta sexta-feira, 14, o ex-BBB alegou que a declaração foi realizada por outra pessoa sem o seu conhecimento prévio.

Matteus lamentou o ocorrido e falou sobre a importância do sistema de cotas para que estudantes tenham acesso ao ensino superior.

Mais cedo, o (IFFar) já havia emitido nota informando que na ocasião em que Matteus fez inscrição, o único documento exigido era a autodeclaração como preto/pardo.

A instituição destacou, ainda, que a política nacional de cotas está em constante aperfeiçoamento e que hoje um dos mecanismos implantados é a heteroidentificação, adotada pelo IFFar desde as seleções realizadas em 2022 para ingresso em 2023.

Leia a nota de Matteus na íntegra:

“Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha sob a modalidade de cotas para pessoas negras.

Esta nota tem como objetivo esclarecer as circunstâncias dessa inscrição e expressar minha posição a respeito.

A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio.

Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção.

Reafirmo meu arrependimento por quaisquer transtornos causados e meu compromisso contínuo em ser um defensor ativo da igualdade racial e social.

Agradeço a oportunidade de esclarecer este assunto e peço desculpas por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido.”