Ex-BBB Marvvila lança novo EP com participação de Péricles

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 9:55 Compartilhe

Desde que saiu do Big Brother Brasil, a casa mais vigiada do país, Marvvila vem construindo uma carreira sólida e se firmando como um dos principais nomes do pagode no Brasil. Com mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify e alguns hits na bagagem, a cantora se prepara para liberar o EP “Minha VVez”, reunindo os últimos singles lançados e mais duas faixas inéditas – uma delas repete a parceria de sucesso com Péricles.

O projeto chega em todos os tocadores digitais nesta sexta-feira, 23, e com o clipe da nova música de trabalho em seu canal no YouTube.

Depois do sucesso do single “Nosso Amor Quer Paz”, que Marvvila gravou no DVD “Pagode do Pericão” e que ultrapassou mais de 70 milhões de plays nas plataformas, a cantora abre o novo álbum repetindo a parceria com Péricles. Em outro pagode romântico que versa sobre o fim do amor e a saudade, a faixa “Canção de Despedida” será a nova música de trabalho da artista.

Além disso, o álbum conta com a inédita “Pra Sempre Ou Nem Vem”, faixa que versa sobre uma relação a dois que quer mais do que o prazer. Depois, o EP segue com as músicas que ela lançou desde que participou do Big Brother Brasil – “Maliciosa”, com Kevin O Chris, que já conta com mais de 5 milhões de plays nas plataformas; “Primeiro Encontro”, que tem a participação de Alexandre Pires; e “#Sextei”, seu último single.

O EP “Minha VVez” marca uma nova etapa da carreira de Marvvila, que pretende reformular o seu show e lançar o registro audiovisual neste segundo semestre. Ainda neste ano, ela vai fazer sua primeira turnê internacional (em Portugal) e será atração principal do palco Factory do The Town no dia 07 de setembro. Como ela revela, “este EP é o início de uma virada que quero dar na minha carreira. Estou feliz demais com tudo que tem acontecido e ansiosa para soltar as novidades que estamos planejando!”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias