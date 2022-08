Ex-BBB Marcos Harter é condenado e deverá pagar indenização milionária a Globo

Da Redação 24/08/2022 - 15:28 Compartilhe

De acordo com informações do site Em Off, o ex-BBB Marcos Harter perdeu o processo que movia contra a TV Globo e foi condenado a pagar uma indenização de 750 mil reais para emissora.

O processo aconteceu por conta da expulsão de Harter do BBB17, que ocorreu depois do ex-brother ter sido acusado de agredir a também participante Emily Araújo, com quem teve um affair na casa. O médico acusou a emissora de ter enrolado com a decisão de sua expulsão para manter a audiência que ele oferecia ao reality show.

O médico havia recorrido com um recurso de apelação, porém, a decisão foi mantida e agora os honorários advocatícios do canal aumentaram de 10% para 12%. Por conta disso, a indenização está em R$ 918.353,10, com o aumento de 100 mil reais. O valor chega perto do prêmio de R$ 1 milhão que o Big Brother Brasil dava aos participantes da 9ª edição.