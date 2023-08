Ex-BBB Marcela Mc Gowan e sertaneja Luiza Martins compram casa em Caraíva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 12:14 Compartilhe

Juntas há quase três anos, a ex-BBB Marcela Mc Gowan e a cantora Luiza Martins celebraram uma nova conquistas. Nas redes sociais, o casal anunciou a compra de uma casa em Caraíva, na Bahia.

Em publicação no Instagram, Marcela exibiu um vídeo com diversos momentos do casal na praia baiana. No conteúdo, elas contam sua história com o local e ainda revelam que o espaço será disponibilizado para locação para os fãs.

“Agora temos um espacinho no nosso lugar preferido! Para os nossos momentos de descanso mas também para quem quiser conhecer esse paraíso que é Caraíva! Uma casinha charmosa e muito acolhedora!”, escreveu Marcela, na legenda da publicação.

“Caraíva sempre foi um lugar muito especial para nós. Nos permitiu contato com a natureza e nossas melhores versões: mais livres, divertidas e apaixonadas. É para lá que corremos quando precisamos recarregar as nossas energias. É como atravessar um portal. Nós colecionamos muitos momentos mágicos por lá”, acrescentou a médica, no vídeo publicado.

