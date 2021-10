Ex-BBB Lucas Penteado mostra traição da noiva em live

Lucas Penteado flagrou a sua noiva, Julia, o traindo com um segurança. Ao se deparar com a cena, o ator e ex-BBB abriu uma live em seu Instagram para expor tudo o que viu.

Nas imagens, é possível ver Lucas no elevador com a até então noiva e o segurança. Ao chegar na portaria do prédio, o artista tira satisfações com o porteiro para saber quem estava em seu apartamento.

Em seguida, Lucas aparece brigando com Julia, falando sobre as declarações de amor que ele fez para ela em programas que participou após deixar o “BBB21” (TV Globo).

