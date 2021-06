Ex-BBB Lucas Penteado é surpreendido por show de cantor favorito no ‘Casa Kalimann’

Lucas Penteado teve uma surpresa muito boa durante sua participação no “Casa Kalimann”. O ex-BBB ganhou um show de Xande dos Pilares, um de seus cantores favoritos, e não escondeu a emoção no teaser do próximo episódio do talk show.

“Olha, eu não vou chorar aqui porque eu vou chorar no camarim”, diz ele no vídeo. O “Casa Kalimann” com Lucas Penteado já está disponível no Globoplay, plataforma de streaming em que o programa é exibido.

Confira:

