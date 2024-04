Ex-BBB Lucas Buda não teria sido comunicado formalmente sobre processo de divórcio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/04/2024 - 17:28 Para compartilhar:

O ex-BBB Lucas Buda, que deixou a disputa pelo prêmio milionário do reality global, eliminado no último dia 9 de abril, ainda não teria sido comunicado formalmente sobre o processo de divórcio de Camila Moura. O pedido de divórcio da professora de História foi aceito pela justiça do Rio no último dia 5 de abril,

Segundo publicação no site da revista Quem desta segunda-feira, 15, a defesa do capoeirista informou que seu cliente não foi citado [ato pelo qual alguém é informado sobre a existência de um processo movido contra ele] e sequer teve informações sobre a existência de um processo judicial em curso.

A advogada que defende o ex-BBB explicou ao site que, não havendo ciência formal da existência de nenhum processo em curso, o que a defesa pode fazer, por enquanto, é esperar a citação.

Na ocasião do divórcio, Adélia Soares, advogada de Camila Moura, confirmou que a Justiça do Rio havia acatado o pedido litigioso. Ela informou, ainda, que o próximo passo seria a averbação do divórcio e que seria realizada a partilha do patrimônio que o agora ex-casal havia acumulado durante a constância da união.

Após a declaração da defesa, segundo publicação da Quem, Adélia Soares reafirmou que o divórcio foi deferido pela Justiça do Rio de Janeiro e que os advogados do ex-BBB ainda não se manifestaram no processo, que continua em razão da partilha.