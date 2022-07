Ex-BBB Linn da Quebrada faz cirurgia de autoafirmação de gênero

Linn da Quebrada compartilhou, no Instagram, uma série de registros que surpreendeu seus fãs na tarde deste sábado (30).

A ex-BBB mostrou fotos chocantes suas do rosto após passar por uma cirurgia plástica. Na legenda ela escreveu “Renascimento” e “Fissura na fissura”, fazendo alusão ao novo álbum de Beyoncé com a frase “aLiin Superstar”.







Segundo informações obtidas pela revista Quem, a assessoria de imprensa da cantora revelou que ela fez uma intervenção de autoafirmação de gênero.

Linn também publicou um vídeo no momento em que é feita incisão na testa. A novidade pegou os fãs da artista de surpresa. Nos comentários, amigos famosos desejaram boa sorte no novo ciclo.