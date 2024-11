Ex-BBB Letícia Santiago detalha jornada no diagnostico de osteomielite: ‘Quase deformidade no meu rosto’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 11:58 Para compartilhar:

Afastada das redes sociais há alguns dias, a ex-BBB Letícia Santiago, 38, utilizou o Instagram para contar que precisou voltar a ser internada em 8 de novembro para passar por uma cirurgia. O relato aconteceu no último domingo, 17.

Diagnosticada com osteomielite, uma infecção que acomete os ossos, a influenciadora acabou fraturando a mandíbula. “Tive um retorno ao hospital na sexta, 8, depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constatavam uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada”, contou ela.

“No sábado 9, uma tomografia constatou uma fratura da mandíbula e, depois da equipe de médicos avaliarem prós e contras diante da infecção, resolveram operar”, continuou.

“Cirurgia demorada, delicada, precisei colocar uma placa de titânio para estabilizar a fratura. Foram dias difíceis, dor, pressão arterial baixa, inchaço a ponto de não conseguir falar. Quero contar tudo aqui com calma e em detalhes porque sei que com isso, vou trazer luz para muita gente observar os sinais e não ter que passar por tudo que eu passei.”

Em um vídeo para explicar melhor como descobriu a condição osteomielite, a influenciadora disse que começou a desconfiar que algo não estava bem durante uma viagem em setembro. “Deixei o mais detalhado possível para servir de alerta de situações que podem acontecer e ter sinais que muitas vezes”, escreveu na legenda.

Confira o relato completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Santiago | real life (@le_santiago)