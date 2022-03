Ex-BBB Larissa volta para cidade-natal após nova crise alérgica

Larissa Tomásia está de volta em Pernambuco, onde nasceu. A ex-BBB se mudou recentemente para São Paulo, mas retornou para casa após ter uma nova crise alérgica na última sexta-feira (25).

“Meu Lollapalooza hoje está diferente. Neste exato momento estou embarcando para Recife vou me encontrar com a minha família, cuidar de mim, da minha saúde perto da minha família. Só vou voltar quando eu estiver 100% recuperada”, contou ela, que por lá morava com a mãe e a irmã. “Minha crise alérgica está recorrente demais. Decidi ficar com a minha família.”

A jovem, que entrou no reality show pela Casa de Vidro, ainda compartilhou uma imagem de seu rosto inchado por causa da alergia. “Eu estava assim ontem. Isso porque não estou mostrando o rosto inteiro. Fiquei muito desesperada. Fui medicada. Estou mostrando a realidade para vocês porque realmente não está sendo fácil. Graças ao tratamento, que comecei ontem, acordei mil vezes melhor, porém, como está oscilando bastante, decidi voltar caso acontecesse algo pior.”

Saiba mais