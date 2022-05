Ex-BBB Laís Caldas vai a estádio de futebol pela 1ª vez: ‘O que não faço pelo boy’

A ex-BBB Laís Caldas foi pela primeira vez a um estádio acompanhar uma partida de futebol. A médica marcou presença na noite desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, ao lado do namorado, o também ex-BBB Gustavo Marsengo.

Torcedor fanático do Palmeiras, o advogado e a namorada estavam devidamente uniformizados com camisas do clube paulistano, personalizadas com o “ship” do casal: “Lagusta”.





“Primeira vez assistindo jogo em um estádio… O que eu não faço pelo boy né @gustavo_marsengo?! Avanti Palestra 💚”, escreveu a médica em seu Instagram.

Instagram will load in the frontend.

A médica ainda completou: “Confesso que amei e agora venho sempre, me aguenta!”. Nos comentários, Gustavo escreveu: “Sorte no jogo e no amor”. O Palmeiras venceu o Emelec, time do Equador, por 1 a 0, pela Copa Libertadores da América.

Eu seu perfil no Instagram, Gustavo também publicou fotos da noite ao lado da namorada, e disse: “Como é bom estar de volta nesse lugar que posso chamar de casa. E agora com a mais nova integrante da família palmeiras”.

Em uma das fotos, o casal aparece abraçado à presidente do clube, a empresária Leila Pereira.