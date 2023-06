Ex-BBB Key Alves anuncia pausa no vôlei e foco na produção de conteúdo para TV e internet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 15:14 Compartilhe

A carreira de Key Alves no vôlei chegou ao fim. Pelo menos, por enquanto. Isso é o que garante a própria atleta em suas redes sociais. A líbero usou de seu perfil oficial para agradecer ao Osasco Voleibol Clube, clube que defendeu na última temporada, e traçou novos planos em sua carreira.

Key ficou conhecida no Brasil e fora do país depois de participar da última edição do reality show Big Brother Brasil. Mas, além de jogadora de vôlei, a atleta também tinha como trabalho a produção de conteúdos para a internet. Chegou então, o ponto, em que ela optou justamente pela área artística em vez de seguir no esporte profissional. Pelo menos, por enquanto, segundo ela mesma.

“Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do @osascovoleibolclube que me proporcionou momentos ÚNICOS e INESQUECÍVEIS, ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na tv sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos eu realmente sou eternamente grata a tudo isso obrigada meninas, comissão técnica todos mesmo o Liberatti era um sonho que se tornou realidade por 2 anos”, escreveu Key em seu Instagram pessoal.

“Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui Campeã Paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão na qual hoje me faz fora do time, hoje eu decidi continuar no entretenimento e tv e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras”, completou.

Além de se destacar fora das quatro linhas por produzir conteúdo para a internet – afinal, graças a isso, tornou-se a jogadora de vôlei mais seguida no mundo -, Key também mostrou qualidade e competência na modalidade. Natural de Bauru, a líbero tem em seu currículo o Sul-Americano sub-18, sendo eleita a melhor líbero do torneio.

Defendeu times como AFAV/Fundesport, São Bernardo, Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros antes de chegar ao Osasco. No clube, chegou a ocupar a função de titular, mas acabou tendo uma séria lesão que a tirou de combate.

