Ex-BBB João Luiz terá programa no Grupo Globo

O ex-BBB João Luiz já tem um novo desafio pela frente. Professor de formação, ele vai comandar a nova atração do “Entrevista”, exibido no Canal Futura e no Globoplay. As informações são do Jornal Extra.

No programa, o ex-BBB entrevista pesquisadores para discutirem juntos a obra e o legado de Paulo Freire, as revisões e atualizações de seu pensamento e seu impacto em diversas áreas, para além da educação, como o direito, a arquitetura, as artes, entre outras. Nas redes sociais, João não escondeu a felicidade em fazer parte do projeto.

O “Entrevista” é um programa do Canal Futura que aprofunda diferentes temas por temporadas. Dirigido por Cristiano Reckziegel, a nova leva de episódios com João Luiz tem estreia prevista para o dia 17 de setembro nas plataformas de streaming Canais Globo e Globoplay, e no dia 19 de setembro, data de nascimento de Paulo Freire, vai ao ar uma maratona de cinco episódios no Canal Futura. Depois, os episódios serão exibidos de segunda à sexta, às 20h45.

